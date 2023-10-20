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Передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче с «Нэшвиллом»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей дубль оформил Коул Смит и ещё по разу отличились Райан О'Райлли и Филип Форсберг. Российский нападающий Яков Тренин не отметился результативными действиями.

Единственную шайбу за «Рейнджерс» забросил Адам Фокс. Результативной передачей отметился российский нападающий Артемий Панарин. Голкипер Игорь Шестёркин сделал 14 сейвов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Рейнджерс» потерпели второе поражение за последние три матча. «Нэшвилл», в свою очередь, одержал первую победу после двух поражений подряд.