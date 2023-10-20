Дубль Кучерова помог «Тампе» обыграть «Ванкувер»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе победителей дубль оформил российский нападающий Никита Кучеров и ещё по разу отличились Ник Пол и Майки Эйссимонт. Российский защитник Михаил Сергачёв завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

За «Ванкувер» забивали Брок Бёзер, Тайлер Майерс и Джей Ти Миллер. Российский нападающий Андрей Кузьмёнко не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Тампа» прервала серию из трёх поражений подряд. «Ванкувер», в свою очередь, потерпел второе поражение подряд.