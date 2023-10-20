Дубль Кучерова помог «Тампе» обыграть «Ванкувер»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
В составе победителей дубль оформил российский нападающий Никита Кучеров и ещё по разу отличились Ник Пол и Майки Эйссимонт. Российский защитник Михаил Сергачёв завершил матч с коэффициентом полезности «-1».
За «Ванкувер» забивали Брок Бёзер, Тайлер Майерс и Джей Ти Миллер. Российский нападающий Андрей Кузьмёнко не отметился результативными действиями.
Таким образом, «Тампа» прервала серию из трёх поражений подряд. «Ванкувер», в свою очередь, потерпел второе поражение подряд.
НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2023, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Пол (Стэмкос) – 11:10 (pp) 1:1 Бёзер (Миллер) – 20:14 1:2 Майерс (Петтерссон) – 21:02 2:2 Эйссимонт (Шири, Пербикс) – 35:43 3:2 Кучеров (Хагель, Рэддиш) – 36:52 4:2 Кучеров (Пол, Пойнт) – 44:42 (pp) 4:3 Миллер (Гронек, Петтерссон) – 58:11
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