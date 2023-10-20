«Лос-Анджелес» обыграл «Миннесоту». У Гаврикова и Капризова — по голу

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Миннесота Уайлд» принимала «Лос-Анджелес Кингз». Команды играли на стадионе Эксел Энерджи-центр» в Миннесоте. «Лос-Анджелес» одержал победу со счётом 7:3.

В составе победителей две заброшенные шайбы в свой актив записал Пьер-Люк Дюбуа. Ещё по разу отличились Карл Грундстрём, Тревор Мур, Адриан Кемпе, Блейк Лизотт, а также российский защитник Владислав Гавриков.

У хозяев забивали Коннор Дьюар, Йоэль Эрикссон Эк, а также российский форвард Кирилл Капризов.

После сегодняшнего матча «Лос-Анджелес» вышел на третье место турнирной таблицы Западной конференции, набрав пять очков. «Миннесота» с четырьмя очками занимает восьмое место.