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«Лос-Анджелес» обыграл «Миннесоту». У Гаврикова и Капризова — по голу

«Лос-Анджелес» обыграл «Миннесоту». У Гаврикова и Капризова — по голу
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Миннесота Уайлд» принимала «Лос-Анджелес Кингз». Команды играли на стадионе Эксел Энерджи-центр» в Миннесоте. «Лос-Анджелес» одержал победу со счётом 7:3.

В составе победителей две заброшенные шайбы в свой актив записал Пьер-Люк Дюбуа. Ещё по разу отличились Карл Грундстрём, Тревор Мур, Адриан Кемпе, Блейк Лизотт, а также российский защитник Владислав Гавриков.

У хозяев забивали Коннор Дьюар, Йоэль Эрикссон Эк, а также российский форвард Кирилл Капризов.

После сегодняшнего матча «Лос-Анджелес» вышел на третье место турнирной таблицы Западной конференции, набрав пять очков. «Миннесота» с четырьмя очками занимает восьмое место.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2023, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 7
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Грундстрём (Даути) – 02:39     1:1 Дьюар (Меррилл, Мермис) – 06:21     2:1 Капризов (Бродин, Цуккарелло) – 08:00     2:2 Гавриков (Кемпе, Копитар) – 15:46     2:3 Дюбуа (Фиала) – 19:02     2:4 Дюбуа (Фиала) – 19:14     2:5 Мур (Калиев, Энглунд) – 50:13     3:5 Эрикссон Эк (Юханссон, Марун) – 54:38     3:6 Кемпе (Рой) – 57:41     3:7 Лизотт (Андерсон) – 58:52 (sh)    
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