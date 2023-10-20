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Бобровский обошёл легендарного вратаря НХЛ Ванбисбрука по количеству побед за «Флориду»

Бобровский обошёл легендарного вратаря НХЛ Ванбисбрука по количеству побед за «Флориду»
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«Флорида Пантерз» обыграла «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 3:1 в матче Национальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена».

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский одержал свою 107-ю победу с «Пантерами» и обогнал Джона Ванбисбрука, единолично заняв второе место в списке всех времён франшизы. Сейчас он уступает только Роберто Луонго (230).

Напомним, Бобровский отыграл 60 минут и закончил матч с 96,7% отражённых бросков (29 из 30). Его соотечественник, вратарь «Торонто» Илья Самсонов, провёл на площадке 57 минут 50 секунд. Он закончил матч с 91,3% отражённых бросков (21 из 23).

В первом периоде два гола в составе «Флориды» забили Кевин Стенлунд и Оливер Экман-Ларссон, которому ассистировали Александр Барков и Сэм Райнхарт. В третьем периоде у «Пантерз» отличился Райнхарт. Ему ассистировал россиянин Дмитрий Куликов. У «Торонто» единственную шайбу забросил Митчелл Марнер.

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«Флорида» победила «Торонто», Бобровский пропустил одну шайбу, Самсонов — две
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