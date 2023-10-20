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«Может, мне нужны очки?» Самсонов пошутил о пропущенных голах в матче с «Флоридой»

«Может, мне нужны очки?» Самсонов пошутил о пропущенных голах в матче с «Флоридой»
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Вратарь «Торонто» Илья Самсонов прокомментировал свою игру в матче с «Флоридой» (1:3). Россиянин пропустил два гола после дальних бросков, сделав 21 сейв.

«Я не видел моменты ни первого, ни второго голевого броска. Может быть, мне нужны очки (смеётся)? Результат матча сегодня был неудовлетворительный, но я чувствовал, что моя игра стала немного лучше. Я двигался лучше, у соперника было несколько хороших моментов.

У нас нет времени горевать, потому что в этой выездной серии осталось слишком много игр (четыре). Завтра снова взойдёт солнце. Сегодня нам нужно немного подумать об этой игре, а завтра забыть о ней», — цитирует Самсонова пресс-служба клуба.

«Торонто» уступил во втором матче кряду. Следующий матч «листья» проведут с «Тампа-Бэй» 22 октября.

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