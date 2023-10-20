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Бобровский оценил свой выход на второе место по победам среди вратарей в истории «Флориды»

Бобровский оценил свой выход на второе место по победам среди вратарей в истории «Флориды»
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Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский оценил победу в матче с «Торонто» (3:1) и отреагировал на свой выход на второе место по победам среди вратарей в истории «Пантерз».

«Это была отличная первая домашняя игра перед нашими фанатами. Ребята проделали хорошую работу, они блокировали броски, особенно в концовке матча. Это была великолепная командная победа. Регулярный сезон — это длинный марафон, в котором я пытаюсь обрести уверенность в своей игре и наработать командное взаимодействие с полевыми игроками.

Мой выход на второе место по победам среди вратарей франшизы? Думаю, после завершения карьеры я в полной мере оценю это достижение. Прямо сейчас мне нравится находиться в этой раздевалке, быть частью этой команды. Я так счастлив. Я просто хочу наслаждаться каждым днём и каждым моментом», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.

Бобровский одержал свою 107-ю победу с «Пантерами» и обогнал Джона Ванбисбрука, единолично заняв второе место в списке всех времён франшизы. Сейчас он уступает только Роберто Луонго (230).

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