«Чувствовал себя отлично». Георгиев отреагировал на первый «сухой» матч в новом сезоне НХЛ

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев прокомментировал свой шат-аут в матче с «Чикаго» (4:0). Россиянин отразил все 18 бросков по воротам и был признан первой звездой матча. Этот матч стал первым «сухим» в текущем сезоне для россиянина и 14-м в его карьере в НХЛ.

«Это великолепный результат. Для меня игра сложилась очень хорошо. Я чувствовал себя в форме. Я сделал несколько хороших сейвов. Ребята отлично сыграли перед воротами на подборе шайбы. Мы приложили большие усилия, и я рад, что мы выиграли первый домашний матч сезона», — цитирует Георгиева пресс-служба клуба.

Георгиев стал третьим голкипером в истории франшизы «Колорадо», который одержал победу в каждом из первых четырёх стартовых матчей нового сезона НХЛ. Ранее четыре стартовых матча выигрывал Рон Хекстолл в сезоне-1992/1993. Стефан Фисет одержал пять побед в стартовых матчах сезона-1994/1995.