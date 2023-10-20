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Георгиев стал третьим вратарём в истории «Колорадо», выигравшим первые 4 матча сезона

Георгиев стал третьим вратарём в истории «Колорадо», выигравшим первые 4 матча сезона
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Голкипер «Колорадо» Александр Георгиев оформил шат-аут в матче с «Чикаго» (4:0). Россиянин отразил все 18 бросков по воротам и был признан первой звездой матча. Этот матч стал первым «сухим» в текущем сезоне для россиянина и 14-м в его карьере в НХЛ.

Георгиев одержал победу во всех четырёх стартовых матчах нового сезона-2023/2024 НХЛ и стал лишь третьим вратарём в истории франшизы «Колорадо», кому покорялось такое достижение. Ранее четыре стартовых матча выигрывал Рон Хекстолл в сезоне-1992/1993. Стефан Фисет одержал пять побед в стартовых матчах сезона-1994/1995.

Напомним, в Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Колорадо» и «Чикаго». В первом домашнем матче сезона уверенную победу одержали «Эвеланш» со счётом 4:0.

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