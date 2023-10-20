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Баширов рассказал о состоянии травмированного новичка Джоша Ливо

Баширов рассказал о состоянии травмированного новичка Джоша Ливо
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал отсутствие в составе новичка команды Джоша Ливо и заявил о травме легионера.

«Много вопросов в моих закрытых комментариях по поводу Джоша Ливо. У него действительно травма верхней части тела. Джош мог бы поехать с командой на выездную серию. Но доктора посчитали, что существует риск осложнения травмы, при котором сроки восстановления были бы значительные. Поэтому Джош остался в Уфе. Он тренируется и проходит необходимый курс лечения. По прогнозу врачей, ближайшее «зелёное дерби» он не пропустит», — написал Баширов в своём телеграм-канале.

Напомним, нападающий не участвовал в домашнем матче с минским «Динамо» (4:2) из-за повреждения. В текущем сезоне 30-летний игрок провёл два матча, в которых набрал 3 (2+1) очка.

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