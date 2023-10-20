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Главный тренер «Торонто» заявил, что ждёт большего от Самсонова, сравнив его с Бобровским

Главный тренер «Торонто» заявил, что ждёт большего от Самсонова, сравнив его с Бобровским
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Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф намекнул, что недоволен игрой российского голкипера «Мэйпл Лифс» Ильи Самсонова в матче с «Флоридой» (1:3). Россиянин пропустил два гола после дальних бросков и отразил 21 бросок по воротам.

«Два гола были забиты после бросков с дальней дистанции. Мне бы хотелось, чтобы наш вратарь нашёл способ отразить один из них, особенно когда голкипер на другом конце площадки мало что даёт нам сделать», — привёл слова Кифа журналист Марк Мастерс.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 30 нанесённых по его воротам и был признан первой звездой матча. В послематчевом интервью Самсонов заявил, что не видел моменты обоих голевых бросков, и пошутил, что ему нужны очки, чтобы разглядеть летящие шайбы.

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