Немчинов: Воробьёв — опытный тренер, он принесёт «Ванкуверу» большую пользу

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов считает, что российский тренер Илья Воробьёв будет полезен в тренерском штабе «Ванкувера». Специалист в ближайшее время отправится в Ванкувер на домашнюю серию «Кэнакс».

«Хорошо, что наших тренеров начали привлекать в клубы НХЛ. Хочется, чтобы он там закрепился не только на эти три игры, а на больший срок. Будет здорово, если получится до конца сезона. Конечно, всё зависит от требований, обязанностей.

Воробьёв — профессионал, опытный тренер. Он принесёт «Кэнакс» большую пользу. Перерос ли он Континентальную хоккейную лигу? Так нельзя говорить, КХЛ — тоже сильная лига. В КХЛ тоже приезжают тренеры из НХЛ. Кто-то добивается успеха, кто-то нет. В нашей лиге тоже, чтобы показать результат, надо найти подход к игрокам, правильную команду.

Для тренера поработать в НХЛ — шаг вперёд. Для Воробьёва будет большой опыт, у него ещё такого не было. Хочется пожелать успеха и чтобы всё у него получилось там», — цитирует Немчинова Legalbet.

Последним местом работы 48-летнего Воробьёва был «Металлург» (в сезоне-2022/2023), с которым он в 2014 году выиграл Кубок Гагарина как ассистент главного тренера команды Майка Кинэна. В 2016 году Воробьёв выиграл плей-офф КХЛ с «Металлургом», будучи главным тренером, а в 2017 и 2022 годах выводил команду в финал Кубка Гагарина.