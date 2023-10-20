ЦСКА подписал контракт с бывшим защитником олимпийской сборной России

ЦСКА заключил соглашение с 26-летним защитником Вадимом Кудако, сообщается в телеграм-канале армейцев.

Отмечается, что контракт имеет двусторонний характер. Соглашение заключено до конца сезона-2023/2024.

Напомним, хоккеист — воспитанник череповецкого хоккея. В Континентальной хоккейной лиге Кудако принял участие в 376 встречах. Защитник успел поиграть за «Северсталь», «Сибирь» и «Сочи». Всего в КХЛ Кудако забросил 21 шайбу и сделал 31 ассист, записав на свой счёт 52 очка. На юниорском уровне защитник выступал за сборную России по своему возрасту и выигрывал бронзовые медали молодёжного чемпионата мира. Кроме того, Кудако вызывался в олимпийскую сборную России на турниры Kaufland Cup и Кубок Алроса.