В США объяснили, почему не нужно переживать из-за неудачного старта сезона Овечкиным

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер проанализировала игру «Вашингтон Кэпиталз» после неудачного старта сезона. Обозревательница объяснила, почему фанатам «столичных» не стоит переживать.

«Начало сезона-2023/2024 для «Вашингтон Кэпиталз» пошло не по плану. В то же время капитан Алекс Овечкин переживает собственные трудности; несмотря на то что его великая погоня за Уэйном Гретцки всё ещё в самом разгаре, он не может найти путь к воротам.

Овечкин впервые за свою 19-летнюю карьеру в НХЛ не нанёс ни одного броска в двух матчах подряд. В последний раз он попадал по воротам в матче, когда «Вашингтон» проиграл «Питтсбургу» в начале сезона со счётом 0:4.

Мало того, что его беспокоит отсутствие бросков, но и вся команда не может добиться успеха в атаке. «Вашингтон» перебросали во всех трёх матчах старта сезона, а наибольшее количество бросков «Кэпиталз» за встречу было зафиксировано в Оттаве, когда им удалось бросить 24 раза по воротам «Сенаторз». 12 из них пришлись на первый период.

За три матча «Вашингтон» набирал в среднем 22 броска по воротам, что является предпоследним показателем на старте сезона (меньше только у «Сан-Хосе»), а его средний показатель по голам за встречу является вторым («Сиэтл Кракен» также забил всего три гола в четырёх матчах).

Однако здесь есть ключевой момент: от начала сезона прошло всего три матча, время для работы ещё есть. И Овечкин уже бывал в такой ситуации раньше — в некоторой степени. Кроме того, попытки бросков есть, так что дело не в отсутствии стараний; эти попытки просто были заблокированы или шли мимо створа ворот.

38-летний игрок провёл четыре матча без голов на старте сезона-2012/2013, когда команда вернулась после локаута. Ему всё же удалось выиграть гонку снайперов с 32 голами в 48 матчах того чемпионата. В прошлом году он провёл без голов первые три встречи сезона, а затем вернулся и наколотил 42 гола, несмотря на то что пропустил девять матчей за кампанию, полную травм.

Хотя ещё рано, но необходимы быстрые и срочные меры.

Заставить Овечкина вернуться на ход жизненно важно для «Кэпиталз», которым не удалось найти свою идентичность в линии атаки, равно как и забивать голы после постоянного давления в зоне нападения. Все три шайбы в этом сезоне были заброшены в результате рывков, включая гол Джона Карлсона, которому Овечкин ассистировал. Мало того, при игре в большинстве из восьми попыток не реализовано ни одной на старте кампании — и, похоже, нет сподвижек в этом плане.

Учитывая историю Овечкина, а также тот факт, что его смертельный бросок и атакующее мастерство всё ещё при нём (оно ни в коем случае не исчезло), нет причин чрезмерно беспокоиться о нём на столь раннем этапе.

Плюс новые партнёры по звену должны помочь. Он показал больше «химии», играя с Диланом Строумом и Томом Уилсоном после того, как начал первые две встречи в звене с Никласом Бекстрёмом и Ти Джеем Оши. Если дать этому сочетанию больше времени, это должно изменить ситуацию.

Овечкин ясно дал понять, что начало сезона — самое важное время для команды, поэтому ожидайте, что он активизируется. И хотя он должен поспешить, нет необходимости нажимать тревожную кнопку после всего лишь 3 из 82 матчей», — приводит слова Сильбер The Hockey News.