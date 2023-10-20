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Роман Ротенберг отреагировал на известие об уходе из жизни Анфисы Резцовой

Роман Ротенберг отреагировал на известие об уходе из жизни Анфисы Резцовой
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале прокомментировал новости об уходе из жизни трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой.

«Ушла из жизни Анфиса Резцова — легендарная лыжница, биатлонистка, трёхкратная олимпийская чемпионка. Ей было всего 58 лет.

Анфиса Анатольевна была одной из самых ярких, открытых, харизматичных, честных спортсменок — мне выпала честь быть лично знакомым с ней. Для олимпийского движения, для всего российского спорта это огромная утрата. Выиграть золото Игр в двух видах спорта кажется невероятным, но для Анфисы Резцовой не было ничего невозможного. Хочу выразить глубочайшие соболезнования большой и дружной семье Анфисы Анатольевны в связи с этой трагической новостью», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 20 октября, стало известно о смерти Резцовой. Пятью днями ранее экс-спортсменку доставили в реанимацию в подмосковной клинике. Сегодня предполагалось, что Резцову перевезут в другую больницу. Тем не менее она так и не пришла в сознание, уйдя из жизни накануне.

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