Роман Ротенберг отреагировал на известие об уходе из жизни Анфисы Резцовой

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале прокомментировал новости об уходе из жизни трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой.

«Ушла из жизни Анфиса Резцова — легендарная лыжница, биатлонистка, трёхкратная олимпийская чемпионка. Ей было всего 58 лет.

Анфиса Анатольевна была одной из самых ярких, открытых, харизматичных, честных спортсменок — мне выпала честь быть лично знакомым с ней. Для олимпийского движения, для всего российского спорта это огромная утрата. Выиграть золото Игр в двух видах спорта кажется невероятным, но для Анфисы Резцовой не было ничего невозможного. Хочу выразить глубочайшие соболезнования большой и дружной семье Анфисы Анатольевны в связи с этой трагической новостью», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 20 октября, стало известно о смерти Резцовой. Пятью днями ранее экс-спортсменку доставили в реанимацию в подмосковной клинике. Сегодня предполагалось, что Резцову перевезут в другую больницу. Тем не менее она так и не пришла в сознание, уйдя из жизни накануне.