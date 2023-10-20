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«Не должно быть такого». Главный тренер «Авангарда» назвал причины поражения от «Лады»

«Не должно быть такого». Главный тренер «Авангарда» назвал причины поражения от «Лады»
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение во встрече с «Ладой» (3:5).

«По-прежнему на выезде у нас не получается игра так, как хотелось бы, в отличие от домашних матчей. Сегодня опять подвели неоправданные удаления, много пропускаем. В большинстве опять пропускаем, ни в коем случае не должно быть такого. Играть сто процентов можем лучше. Соперник нас наказал за удаления. В принципе, боролись, забили третий гол хороший, почти догнали соперника, потом уже рисковали. Надо лучше играть второй период.

Повлиял ли на игру быстрый гол Буше? Когда ты забиваешь первым, это должно помогать и в уверенности, и в собранности. Всё делать первыми – это самое важное. К сожалению, не всегда это работает», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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