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«Ак Барс» — «Сибирь» 2:3 ОТ, результат матча регулярного чемпионата КХЛ, 20 октября

«Сибирь» отыгралась с 0:2 и победила «Ак Барс» в овертайме
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 октября 2023, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Шипачёв (А. Радулов) – 14:58 (5x4)     2:0 Шипачёв (А. Радулов) – 23:44 (5x5)     2:1 Шашков (Аланов) – 27:20 (5x5)     2:2 Бутузов (Бек, Прохоркин) – 45:45 (5x4)     2:3 Бек (Ахияров) – 60:43 (3x3)    

На 15-й минуте Вадим Шипачёв, реализовав численное большинство с передачи Александра Радулова, вывел казанцев вперёд. На 24-й минуте Вадим Шипачёв оформил дубль. Второе очко получил Александр Радулов. На 28-й минуте Никита Шашков после передачи Егора Аланова отыграл один гол. На 46-й минуте Владимир Бутузов сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Тейлор Бек и Николай Прохоркин. Победу своей команде в овертайме принёс Тейлор Бек.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». «Ак Барс» примет ЦСКА. Оба матча состоятся 22 октября.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 октября 2023, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Шипачёв (А. Радулов) – 14:58 (5x4)     2:0 Шипачёв (А. Радулов) – 23:44 (5x5)     2:1 Шашков (Аланов) – 27:20 (5x5)     2:2 Бутузов (Бек, Прохоркин) – 45:45 (5x4)     2:3 Бек (Ахияров) – 60:43 (3x3)    
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