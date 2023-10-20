Гендиректор «Салавата» — о победе: хотелось поделиться очками с «Северсталью»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в своём телеграм-канале прокомментировал победу в матче с «Северсталью». Уфимцы вырвали нужный результат на последней минуте встречи — 4:3. В составе «Северстали» в матче принял участие нападающий Данил Аймурзин — воспитанник «Салавата Юлаева». Форварда выбрали для участие в Матче звёзд КХЛ.

«Сложно входили в игру после перерыва. Игра лиги меняется. Пытаемся не отстать от неё. Времени для перестройки нет ни у одной из команд. Сегодня был тот матч, когда хотелось поделиться очками с соперником. Наш Данил Аймурзин — большой молодец. Приглашение на Матч звёзд — в копилку уфимского хоккея.

Летим в Минск с очнувшимся игровым настроением», — говорится в сообщении.