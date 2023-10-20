«Недоволен своей игрой». Овечкин ответил на вопрос, что должен сделать, чтобы играть лучше

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своей игре в нынешнем сезоне. Впервые в карьере нападающий ни разу не нанёс броски по воротам соперников в двух матчах подряд. Овечкин ещё ни разу не забил в трёх встречах сезона.

«Что лично я должен сделать, чтобы играть лучше? Думаю, найти способ забить. Очевидно, мы испытываем сложности прямо сейчас. Всё зависит от нас. Мы знаем систему игры. Мы, игроки, должны создавать моменты. Особенно в зоне атаки, протаскивать шайбу сквозь нейтральную зону.

Если бы мне надо было ответить на вопрос, как я играю, то я [бы сказал, что] недоволен своей игрой. Вы можете заметить такое же у многих в команде. Иногда мы играем хорошо, но чаще всего плохо», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».