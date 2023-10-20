Журналист из США рассказал об уникальном достижении Александра Овечкина

Журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) рассказал об уникальном рекорде капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Российскому нападающему принадлежит самая долгая серия без двух подряд матчей, в которых игрок не наносил ни одного броска в створ, с начала карьеры. Это также вторая по продолжительности серия, если начало учитывать не только со старта карьеры.

«Впервые в карьере Алекс Овечкин провёл без бросков по воротам два матча подряд. Овечкин не забивает в первых трёх встречах второй сезон подряд и третий раз в карьере. Прошлый сезон он закончил с 42 шайбами.

Самый долгий путь Овечкина до своего первого гола был пройден в сезоне-2012/2013, когда он провёл первые четыре встречи без шайб. В том сезоне выиграл гонку снайперов в НХЛ.

Немного контекста этой невероятной серии, которая закончилась, от наших замечательных людей из NHL Stats. 1349 встреч с начала карьеры Овечкин провёл без двух подряд матчей, в которых не наносил бросков, — это самый длинный показатель в истории НХЛ (с сезона-1959/1960), он превосходит Марселя Дионна (1342 матча).

Рэй Бурк сыграл 1365 матчей, ни разу не уйдя со льда без единого броска в двух матчах подряд, но это было не с самого начала его карьеры. Это самая длинная подобная серия за всю карьеру (с сезона-1959/1960). Серия Овечкина в 1349 матчей является второй по продолжительности.