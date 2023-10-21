Хохлачёв о скандальном поступке: с владельцем автомобиля мы всё уладили, он зла не держит

Нападающий «Амура» Александр Хохлачёв сообщил, что владелец машины, на которую он запрыгнул, не держит зла на хоккеиста и рассказал о реакции партнёров по команде на скандальный поступок.

«Совершил глупый поступок, ещё раз хотел перед всеми извиниться. С владельцем автомобиля мы всё уладили, он зла не держит на меня. Хотел сказать слова благодарности всем тем, кто меня поддержал. Понятно, что телефон разрывался, меня все в команде поддержали и все с юмором отнеслись к этому.

Что касается игры, то даже без этого перед матчем с «Трактором» у меня всё нормально было с мотивацией. Относительно этой серии без голов — где-то неудачно сыграл, где-то не шла шайба в ворота. Думаю, у каждого хоккеиста бывают спады и серии, и я старался не зацикливаться на этом и продолжать играть», — рассказал Хохлачёв в эфире КХЛ-ТВ.