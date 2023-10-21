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Нападающий «Сибири»: Красоткин — лучший вратарь КХЛ, он делает разницу в игре

Нападающий «Сибири»: Красоткин — лучший вратарь КХЛ, он делает разницу в игре
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Нападающий «Сибири» Тэйлор Бек оценил волевую победу в матче с «Ак Барсом» (3:2 ОТ) и назвал голкипера новосибирского клуба Антона Красоткина лучшим в КХЛ.

«Это, безусловно, большой плюс в плане психологии. Когда ты знаешь, что можешь обыграть топ-команду и когда это делаешь это, то, конечно, это такой большой толчок в плане уверенности и духа.

Что сделало разницу в игре? Думаю, наш вратарь Красоткин – лучший в КХЛ. Именно он сделал разницу. Антон здорово играет, даёт нам шанс на победу в каждом матче», – цитирует Бека Metaratings.ru.

26-летний Красоткин в текущем сезоне КХЛ провёл 17 матчей, в которых одержал шесть побед с процентом отражённых бросков 92,4%. Голкипер в среднем пропускает по 2.45 шайбы за матч.

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