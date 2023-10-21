Ахтямов — о поражении от «Сибири»: все 3 шайбы на моей совести, приношу извинения команде

Вратарь «Ак Барса» Артур Ахтямов взял вину на себя за поражение в матче с «Сибирью» (2:3 ОТ). Казанцы вели по ходу матча со счётом 2:0, но пропустили три безответные шайбы.

«Не устал ли от 10 подряд матчей в старте? Всё нормально. Главное — игровая практика. Казалось, что я нервничал в первых матчах? Перед матчами всегда есть нервозность. Неважно, сколько ты отыграл. В первых матчах действительно нервничал, да и сегодня не совсем уверенно отыграл, я считаю.

Сегодня я сыграл неудачно, три шайбы — все на моей совести. Хочется извиниться перед командой», — цитирует Ахтямова «РБ Спорт».

Ахтямов получил вызов в «Ак Барс» из ВХЛ из-за травм основных вратарей Билялова и Мифтахова.