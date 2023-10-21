Минспорт разработает ограничения на выезд талантливых российских хоккеистов за рубеж

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Минспорта вместе с Госдумой разработают ограничения на выезд талантливых российских хоккеистов за рубеж. Ранее президент России Владимир Путин потребовал разобраться с «дельцами» от хоккея, которые уводят за границу юных хоккеистов.

«Что касается слов Путина про хоккей и «дельцов» — мы работаем с федерацией над укреплением нашей системы проведения соревнований. Также будем вместе с Госдумой работать над нормативно-правовыми актами, чтобы посмотреть, как мы можем защитить интересы российского хоккея, спортсменов, тренеров, спортивных школ, чтобы ограничить выезд талантливых спортсменов.

Главное — создание здесь условий, которые позволяли бы [всем] в равной мере реализовывать свои спортивные таланты. К тому же нужна материальная поддержка для выступления в российской лиге», — приводит слова Матыцина «РИА Новости Спорт».