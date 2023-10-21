Тренер «Чикаго» рассказал, какими словами Перри задел Ривза в их очном противостоянии

Главный тренер «Чикаго» Люк Ричардсон заявил, что нападающий «Блэкхоукс» Кори Перри нейтрализовал тафгая «Мейпл Лифс» Райана Ривза в их матче с «Торонто» (4:1). В одном из эпизодов матча телекамеры показали как Перри и Ривз кричали друг на друга со своих скамеек запасных.

«В том матче одним из самых важных эпизодов Кори состоял в том, что он нейтрализовал Райана Ривза. Перри кричал на него со скамейки запасных. Он сказал, что Ривз проиграл последние две драки.

Ривз спросил его: «И что ты собираешься сделать? Ты боишься меня». Кори ответил: «Я ни дня в жизни не боялся». Молодые хоккеисты «Чикаго» слышали это, а затем увидели, как Кори выходил на лёд и боролся против Ривза, забив победный гол в матче. Так и кто оказался более эффективен в игре?» – цитирует Ричардсона пресс-служба клуба.

Ранее Ривз заявлял, что недолюбливает Перри с самого первого матча в карьере против него.