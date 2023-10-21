«Назначение на финал ЧМ стало шоком». Судья Оленин — о самом памятном моменте в карьере

Арбитр КХЛ Константин Оленин рассказал о своём первом финальном матче Кубка Гагарина и самом памятно моменте в карьере. Матч между «Витязем» и «Локомотивом» стал для судьи 1000-м в карьере.

«Помню ли свой первый финал КХЛ? В Казани дело было (первый матч финала плей-офф — 2009 между «Ак Барсом» и «Локомотивом» – Прим. «Чемпионата»). Это непередаваемые ощущения. Выходишь на лёд, чувствуешь колоссальную ответственность. Мечтаешь попасть в финал, но когда попадаешь туда, поначалу, конечно, страшно (улыбается). Но только до первого вбрасывания — потом включаешься в игру и отметаешь все эмоции.

Это самый памятный момент карьеры или было что-то более яркое? Финал чемпионата мира был для меня сюрпризом. Я приехал туда после травмы – был перелом челюсти – и вообще не рассчитывал, что буду работать в плей-офф. А получилось так, что даже забрался в финал. Приехал туда, отработав только одну игру финала ВХЛ. Руководство знало, что я после травмы, и мне казалось, что ответственные матчи не доверят. Выходил на лёд расслабленным, делал то, что умею, без лишнего давления. Потом меня назначают на четвертьфинал. Затем получил назначение на полуфинал, что вообще было удивительно. Когда на следующем собрании дали назначение на финал, это, конечно, был шок», — цитирует Оленина пресс-служба КХЛ.