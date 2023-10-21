Дубль Кручинина помог «Торпедо» одержать волевую победу в матче с «Амуром»
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ между «Торпедо» и «Амуром». Волевую победу в матче одержали нижегородцы со счётом 4:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2023, суббота. 13:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
4 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Летунов (Атанасов, Бокун) – 01:04 (5x5) 1:1 Слепец – 06:24 (5x5) 1:2 Барулин (Рылов, Шевченко) – 17:10 (5x5) 2:2 Alexei Kruchinin (Летунов, Конюшков) – 19:32 (5x4) 3:2 Воронин (Линч) – 37:36 (5x5) 4:2 Alexei Kruchinin (Конюшков, Атанасов) – 40:33 (5x4)
Дублем в матче отметился нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин. Две результативные передачи отдал Василий Атанасов. Гол и ассист на счету форварда нижегородцев Максима Летунова. Голы за «Амур» забивали Владислав Барулин и Кирилл Слепец. Ворота команд защищали голкиперы Иван Кульбаков и Дмитрий Лозебников.
«Торпедо» удалось прервать трёхматчевую серию поражений. В следующем матче нижегородцы встретятся с «Салаватом Юлаевым» на своей площадке. «Амур» прервал серию из трёх матчей с набранными очками и 24 октября примет на своей площадке «Спартак».
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