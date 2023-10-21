Дубль Кручинина помог «Торпедо» одержать волевую победу в матче с «Амуром»

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ между «Торпедо» и «Амуром». Волевую победу в матче одержали нижегородцы со счётом 4:2.

Дублем в матче отметился нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин. Две результативные передачи отдал Василий Атанасов. Гол и ассист на счету форварда нижегородцев Максима Летунова. Голы за «Амур» забивали Владислав Барулин и Кирилл Слепец. Ворота команд защищали голкиперы Иван Кульбаков и Дмитрий Лозебников.

«Торпедо» удалось прервать трёхматчевую серию поражений. В следующем матче нижегородцы встретятся с «Салаватом Юлаевым» на своей площадке. «Амур» прервал серию из трёх матчей с набранными очками и 24 октября примет на своей площадке «Спартак».