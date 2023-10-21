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Нападающий Артамонов: феномен «Торпедо» – в коллективе, у нас нет единоличников

Нападающий Артамонов: феномен «Торпедо» – в коллективе, у нас нет единоличников
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Нападающий «Торпедо» Никита Артамонов рассказал, что сила нижегородской команды в коллективе и тренерском штабе. 17-летний форвард дебютировал в КХЛ в прошлом сезоне.

«Феномен «Торпедо» – в коллективе: у нас нет единоличников, все играют на команду. Плюс короткий пас, быстрый хоккей. Ещё – в тренерском штабе, в философии Игоря Николаевича, которую он нам прививает на тренировках, в общении. Он очень внимательно относится к деталям, и очень важная вещь, которую я понял – нельзя никогда останавливаться, ноги всегда должны работать, потому что каждый шаг может решить судьбу момента. Молодым ребятам, которые мечтают пробиться в КХЛ, я пожелал бы много работать, и тогда всё обязательно получится», — цитирует Артамонова пресс-служба КХЛ.

В текущем сезоне Артамонов провёл 20 матчей, в которых заработал девять (2+7) очков.

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