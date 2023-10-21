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«Рождество ещё не наступило». Ларионов ярко высказался о задании игрокам «Торпедо»

«Рождество ещё не наступило». Ларионов ярко высказался о задании игрокам «Торпедо»
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался после победы в матче с «Амуром» (4:2).

«Главный тренер «Амура» говорил про невыполненные установки из-за усталости? Я понимаю Андрея Мартемьянова. Непростой сезон, непростое время. Идёт наслоение опытной команды. Защита у них, между прочим, суперопытная. Это играет большую роль, когда ты на усталости можешь играть за счёт опыта. Это что касается соперников.

Наша команда [сыграла] по заданию. Оно было одно: так как Рождество ещё не наступило — оно будет только через два месяца, — не делать подарки сопернику. Мы их слишком много делаем. Если мы будем играть правильно, ответственно и внимательно — фокусироваться на игре в чужой зоне и не ошибаться, то тогда будет результат. Без этого всё равно никак. Два гола, которые мы пропустили, — это следствие тех ошибок, тех подарков, которые мы дарим в последнее время соперникам», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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