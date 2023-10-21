Ларионов — о составе: не могу дать Кручу Кучерова в тройку. Или Маккиннона. Или Макдэвида

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу в матче с «Амуром» (4:2) и прерванную серию поражений.

«Почему Кручинин не пробовался в звене с Фирстовым и Яном? Мы ищем варианты, потому что у нас два — даже три — ведущих игрока отсутствуют. Мы пытаемся найти «химию» между разными звеньями. В этом плане, двигаясь вперёд, ты всегда имеешь в голове варианты, когда все поправятся. Когда это случится, надеюсь, мы никого не потеряем. Поэтому, когда что-то такое даёт тебе судьба, или ситуация, или часть этого сезона, ты должен понимать, из кого можно вытащить те или иные моменты, чтобы команда всё равно побеждала и играла в хороший хоккей.

Понятно, я не могу дать Кручу (Алексею Кручинину. — Прим. «Чемпионата») Кучерова в тройку. Или Маккиннона. Или Макдэвида. Тем не менее хороший хоккеист в любой ситуации играет хорошо, с любыми партнёрами. Поэтому важно, чтобы лидер команды, капитан находил возможность помогать команде и делать игроков вокруг себя лучше», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.