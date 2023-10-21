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Ларионов — о голе Кручинина: Круч принял неординарное решение

Ларионов — о голе Кручинина: Круч принял неординарное решение
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу в матче с «Амуром» (4:2) и прерванную серию поражений.

«Гол Кручинина? Это состоит из тех моментов, из тех элементов игры, когда если ты не бросаешь, то и голов не будет. Как бы ты ни хотел, как бы ни передавал шайбу. Поэтому иногда простой бросок, который был в трафике, вратарь не видел и так далее, может быть неудобным. Хорошо, что мы ищем партнёров, играем друг на друга, это нравится нашим болельщикам. Но в этой ситуации Круч принял неординарное решение. Бросил — шайба зашла. Я очень рад, потому что с его плеч свалился большой психологический груз. Очень важно, что наш опытный парень, капитан команды — именно он сделал это, внёс большой вклад», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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