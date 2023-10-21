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Ларионов: героями игры должны быть игроки, но никак не арбитры

Ларионов: героями игры должны быть игроки, но никак не арбитры
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после победы в матче с «Амуром» (4:2) высказался о недисциплинированной игре команды. Во встрече с хабаровчанами нижегородцы удалились всего дважды. Тем не менее «Торпедо» занимает второе место в КХЛ по количеству штрафного времени.

«Удаления? Этот вопрос ставится постоянно. Кто-то сказал, что мы самая удаляемая команда в КХЛ. Вторые? Да. Это не то, что мы хотим. Дисциплина отрезков, длины отрезков, удаления — мы это обсуждаем постоянно. При том, что ребята молодые, эмоциональные, порой это захлёстывает. Здесь всегда ты ссылаешься на тот арбитраж, который присутствует на матче, на тех людей, которые не хотят быть героями игры. Героями игры должны быть игроки, но никак не арбитры», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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