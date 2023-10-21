«Нефтехимик» эмоционально отреагировал на сухую победу в матче со СКА

Пресс-служба «Нефтехимика» в официальном телеграм-канале эмоционально отреагировала на победу команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с санкт-петербургским СКА (2:0).

«Кто мы?! Волки!!!» — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 21 октября, в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Дубль в составе нижегородской команды оформил нападающий Дмитрий Жукенов, отличившийся в середине второго и третьего периодов. Голкипер «Нефтехимика» Филипп Долганов оформил шат-аут.