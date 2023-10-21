Скаут Sportsnet о большинстве: Овечкин остаётся на льду все две минуты, но всё замедленно

Скаут Sportsnet Джейсон Букала проанализировал игру «Вашингтон Кэпиталз» в большинстве. Столичная команда ещё ни разу не отличилась при игре с численным преимуществом. «Вашингтон» потерпел два поражения в трёх матчах — крупное от «Питтсбург Пингвинз» (0:4) и разгромное от «Оттавы Сенаторз». Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не забил ни одного гола и набрал лишь 1 (0+1) очко.

«Посмотрите видео с игрой в большинстве. Овечкин остаётся на льду все две минуты, но все действия происходят замедленно: от прорыва до подбора, движения шайбы и выбора броска. Всё из этого. «Кэпс» играют медленно и медленно перемещают шайбу. Такое себе сочетание», — приводит слова Букалы Sportsnet.

Отметим, что в последних двух матчах Овечкин не нанёс ни одного броска.