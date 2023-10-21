«Всё шло по нашему плану». Р. Ротенберг прокомментировал сенсационное поражение СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о сенсационном поражении в матче регулярного чемпионата с «Нефтехимиком». Санкт-петербургская команда проиграла всухую — со счётом 0:2. Дважды отличился форвард нижнекамцев Дмитрий Жукенов. Вратарь «Нефтехимика» Филипп Долганов оформил шат-аут, отразив все 36 бросков. СКА проиграл во второй раз за последние четыре встречи.

«Понимали, что в Нижнекамске будет тяжело. Много моментов создали. Начали хорошо, но подвела реализация. Конечно, здорово сыграл Филипп Долганов, вратарь «Нефтехимика». Это для нас урок. Будем готовиться дальше. Почему изменили звенья в третьем периоде и посадили Кадейкина на лавку? Искали разные варианты, чтобы взвинтить темп. Всё шло по нашему плану, но потом нас подвела дисциплина. Недопустимо удаляться в такой момент в третьем периоде», — приводит слова Ротенберга официальный сайт КХЛ.