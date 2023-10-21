Главный тренер «Нефтехимика» оценил сенсационную победу в матче со СКА

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался после сенсационной победы во встрече регулярного чемпионата КХЛ со СКА. Нижнекамцы выиграли со счётом 2:0. Голкипер «Нефтехимика» Филипп Долганов сохранил свои ворота в неприкосновенности, совершив 36 спасений. Нижнекамская команда выиграла в четвёртом матче подряд и прервала успешную серию СКА.

«Приятно победить такого соперника. Тяжело было нам. Соперник был живее, это понятно — у них три дня отдыха, у нас седьмой матч за 12 дней. Нагрузка ложится на одних и тех же ребят. Но ничего, дотерпели. Здорово помогали Филиппу (Долганову), Филипп помогал команде. Характер принёс нам успех. Но не будем обольщаться, ещё треть чемпионата не прошла. Повреждение Митякина? Было подозрение на травму, но Женя — боец, он не будет что-то придумывать, а выйдет и поможет. Ситуация опасная была, но обошлось. Много бросков заблокировали? Это всегда приносит свой результат. Но на одних блоках далеко не уедешь, надо и самим забивать», — приводит слова Леонтьева официальный сайт КХЛ.