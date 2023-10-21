В США выпустили фигурки с Овечкиным с Кубком Стэнли

В Северной Америке выпустили специальные фигурки с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, сообщается на официальном сайте компании FOCO. Рядом с хоккеистом находится Кубок Стэнли.

Фигурки посвящены главному событию в карьере Овечкина — победе в плей-офф Национальной хоккейной лиги в 2018 году. Она изображает россиянина на тематической базе «Кэпиталз» с логотипом команды спереди и сзади. Имя нападающего также отображается на табличке на передней части фигурки. Справа расположена уменьшенная копия реальной обложки журнала, на которой капитан «Вашингтона» находится с трофеем. Фигурка длиной примерно 20 см.

Фото: Сайт FOCO

Отметим, что стоимость фигурки составляет $ 100. По нынешнему курсу это 9545 рублей.