«Лада» показала новый стильный шлем вратаря Владислава Подъяпольского

«Лада» в своём телеграм-канале показала новый шлем российского вратаря Владислава Подъяпольского. Голкипер вышел в нём на раскатку в преддверии встречи с «Авангардом» (5:3) вчера, 20 октября.

«Самые внимательные болельщики ещё вчера обратили внимание, что Владислав Подъяпольский вышел на раскатку перед матчем с «Авангардом» в шлеме с новым рисунком», — говорится в сообщении.

Отметим, что Подъяпольский в итоге не сыграл с «Авангардом». Вместо него вышел Александр Трушков, отразивший 25 бросков и пропустивший три шайбы.

Напомним, в нынешнем сезоне 28-летний Подъяпольский принял участие в 16 встречах за «Ладу», в которых одержал семь побед при коэффициенте надёжности 1,89 и 93,8% отражённых бросков.