«За шесть месяцев ему в НХЛ игру сломали». Крикунов — о бывшем нападающем сборной России

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поведал историю российского хоккеиста, который не смог перестроиться после игры в НХЛ.

«Я когда в «Ак Барсе» работал, там выступал Саша Королюк. Талантливейший хоккеист, играл, как бог, у нас. Потом уехал в НХЛ. После был чемпионат мира, можно было дозаявить хоккеиста. Говорю Борису Петровичу Михайлову: Петрович, давай его возьмём! Он у меня был, у него божественная игра. В итоге мы его взяли.

Начинается игра: ему дают шайбу, он до красной линии добегает, в зону её бросает и побежал. Михайлов на меня смотрит (смеётся). Я тоже ничего не пойму, что это у него за игра такая. Михайлов сказал с ним поговорить. Я его спрашиваю: Саш, это что за хоккей? А он мне: я от вас приехал в НХЛ, играю так, как привык — принимаю, открываюсь, отдаю. Мне потом тренер говорит: мне такое не надо, ты шайбу получил, до красной добежал, в зону бросил и побежал за ней.

После нашего разговора он вышел в следующей встрече и гол забил, и пас отдал. Целый период здорово играл, а потом то же самое (смеётся). За шесть месяцев ему игру сломали. Такие вот тренеры в НХЛ бывают», — приводит слова Крикунова Legalbet.

Напомним, Королюк имеет опыт выступления за сборную России. Нападающий принял участие в чемпионатах мира — 1997 и 2001. Суммарно хоккеист сыграл в 13 матчах, набрав 7 (3+4) очков. В России Королюк выступал за целый ряд клубов: «Крылья Советов», «Ак Барс», СКА, «Атлант», «Локомотив» «Витязь», «Металлург», «Югру» и «Нефтехимик».

В сезоне-1996/1997 форвард сыграл 42 встречи за «Манитобу Мус» в Международной хоккейной лиге (ИХЛ), забив 20 голов и отдав 16 результативных передач. С 1997 года Королюк выступал в НХЛ в составе «Сан-Хосе Шаркс». В первые два сезона он также поиграл за фарм-клуб «Сан-Хосе» в АХЛ за «Кентукки Тороблейдс», в 67 матчах набрав 61 (25+36) балл.