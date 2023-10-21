Sportsnet: «Вашингтон» не сможет перестроиться, пока Овечкин рядом и гонится за историей

Журналист Sportsnet Рори Бойлен проанализировал проблемы «Вашингтон Кэпиталз» на старте нынешнего сезона.

«Спустя всего несколько матчей нового сезона мы хотим начать делать значимые первые выводы, которые могут иметь значение в масштабе целого сезона, особенно если это тенденция, подтверждающая предсезонные представления.

Наблюдение за тем, как Алекс Овечкин начал сезон без голов в трёх матчах, само по себе не удивляет и не тревожит. У Овечкина было много безголевых засух. Чёрт возьми, Овечкин не забил в своих первых трёх встречах в прошлом сезоне, а затем настрелял 42 шайбы. В сезоне-2012/2013 он не забил ни одного гола в своих первых четырёх матчах, а затем закончил сезон с 32 шайбами в 48 встречах.

Но когда кто-то вроде Овечкина проводит два поединка подряд без единого броска, это заслуживает внимания. Неизменный лидер лиги по количеству бросков по воротам известен не только своим мастерством забивать, но и количеством бросков. Это так же важно для его игры, как и гол из левого круга в большинстве.

Что ж, что же нам делать со всем этим?

Хотя у Овечкина ещё нет и броска в большинстве, он по-прежнему лидирует в «Кэпиталз» с наибольшим количеством попыток броска при игре с численным преимуществом. Почти все эти попытки просто не достигли ворот, а не просто были заблокированы.

Вся игра в большинстве «Кэпиталз» изо всех сил старалась добиться успеха. Конечно, у них есть новый тренер, который пытается вдохнуть больше жизни в игру в большинстве, занявшую в прошлом сезоне 16-е место в НХЛ, так что, возможно, потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к этому.

Постоянной величиной является Овечкин в своём офисе, но, если не считать эпизода в большинстве в овертайме матча с «Калгари», где у него было много возможностей, я насчитал ещё два раза, когда «Кэпс» смогли подготовить его к его запатентованному броску в касание. Он, кстати, лидировал в команде по времени на льду при розыгрыше численного большинстве — 14:52.

Хотя Овечкин в конечном итоге будет чаще попадать по воротам и начнёт забивать, мы видим здесь очень тревожный момент.

Ещё больше беспокоит вот что: если «Кэпс» в целом неудачно проведут этот сезон, как это повлияет на способность Овечкина забивать, особенно при игре «пять на пять»? Пока что в этом чемпионате «Вашингтон» перебрасывают со счётом 82:54 при игре «пять на пять», «Кэпс» уступают только «Сан-Хосе» и имеют ожидаемым количеством голов 43,08 — это 28-е место в НХЛ. Процент голов, пропущенных с Овечкиным на льду, даже хуже, чем в среднем по команде (36,76), но это всё равно даже не топ-5 худших результатов в команде.

Нет никаких сомнений в том, что ядро «Кэпиталз» уже минуло свой расцвет. Произошла размолвка с Евгением Кузнецовым, который, кстати, в трёх матчах после весьма разочаровывающего сезона с 55 очками всё ещё не набрал баллов. Никлас Бекстрём перенёс операцию по восстановлению поверхности бедра, после которой генеральный менеджер Брайан Маклеллан, похоже, не был уверен, что игрок сможет эффективно вернуться (Бекстрём также без очков). Энтони Манта так и не приблизился к тому, чтобы выполнить своё обещание в качестве снайпера, и является кандидатом на обмен. Это переоснащающаяся команда, которая не сможет по-настоящему перестроиться, пока Овечкин рядом и гонится за историей», — приводит слова Бойлена Sportsnet.