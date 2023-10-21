Журналист из США: голевая серия Овечкина уже не за горами, глупо ставить против него

Журналист Sportsnet Рори Бойлен поделился мнением об игре российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на старте нынешнего сезона.

«На данный момент у «Вашингтона» нулевой процент игры в большинстве, всего три гола в трёх матчах и 4,6% бросков. Всё это в некоторой степени улучшится, и можно сделать ставку на то, что голевая серия Овечкина уже не за горами.

Но они также наносят в среднем жалкие 22 броска за матч, при этом не имея шансов на успех. Они выглядят медленными и преследуют соперников, но им пока не удалось первыми выйти вперёд ни в одной встрече. Возможно, это станет простым ухабистым началом, от которого они смогут оправиться, но то, что мы видели, подтверждает предсезонные подозрения относительно того, на каком этапе находится эта команда.

Мой смелый прогноз для «Кэпиталз» в сезоне-2023/2024 заключался в том, что у Овечкина будет самый низкий за всю карьеру показатель результативности за матч, и причина заключалась в том, что состав вокруг него слабеет. Конечно, ещё слишком рано записывать это в успешные предсказания — Овечкин вполне может забить 10 голов в следующих восьми матчах.

Глупо ставить против игрока, который является бессменным лидером по количеству голов и находится всего в 73 шайбах от общего рекорда Уэйна Гретцки. Но если Овечкин действительно снизит свои результаты по количеству голов в 38 лет, то это будет выглядеть именно так», — приводит слова Бойлена Sportsnet.