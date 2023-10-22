Стали известны партнёры Овечкина на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем»

Стали известны звенья «Вашингтон Кэпиталз» на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс», сообщает журналист Тарик Эль-Башир в соцсети Х (ранее Twitter).
Российский капитан «столичных» Александр Овечкин начнёт встречу в первом звене с Диланом Строумом и Мэттью Филлипсом. Форвард Евгений Кузнецов сыграет во второй тройке атаки с Коннором Макмайклом и Ти Джеем Оши.
Полный состав «Вашингтона»:
Овечкин — Строум — Филлипс;
Макмайкл — Кузнецов — Оши;
Милано — Бекстрём — Уилсон;
Маленстин — Протас — Манта.
Сандин — Карлсон;
Фехервари — Дженсен;
Хеман-Актелль — ван Римсдайк.
Кемпер.
Напомним, в ночь с 21 на 22 октября «Монреаль» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги примет «Кэпиталз» на стадионе «Белл-центр» в Монреале (Канада). Встреча стартует в 2:00 мск.