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Стали известны партнёры Овечкина на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем»

Стали известны звенья «Вашингтон Кэпиталз» на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс», сообщает журналист Тарик Эль-Башир в соцсети Х (ранее Twitter).

Российский капитан «столичных» Александр Овечкин начнёт встречу в первом звене с Диланом Строумом и Мэттью Филлипсом. Форвард Евгений Кузнецов сыграет во второй тройке атаки с Коннором Макмайклом и Ти Джеем Оши.

Полный состав «Вашингтона»:

Овечкин — Строум — Филлипс;

Макмайкл — Кузнецов — Оши;

Милано — Бекстрём — Уилсон;

Маленстин — Протас — Манта.

Сандин — Карлсон;

Фехервари — Дженсен;

Хеман-Актелль — ван Римсдайк.

Кемпер.

Напомним, в ночь с 21 на 22 октября «Монреаль» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги примет «Кэпиталз» на стадионе «Белл-центр» в Монреале (Канада). Встреча стартует в 2:00 мск.