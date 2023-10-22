«Аризона» победила «Анахайм» в первом для «Койотс» домашнем матче нового сезона

В Глендейле на стадионе «Хила Ривер-Арена» закончился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» победили «Анахайм Дакс» со счётом 2:1. Для «койотов» это был первый домашний поединок в сезоне-2023/2024.
В составе «Аризоны» голы забили Джейсон Цукер и Клейтон Келлер. У «Анахайма» отличился Фрэнк Ватрано.
В составе «Дакс» в матче принимали участие два российских защитника Павел Минтюков и Илья Любушкин. Оба получили по «0» по системе «плюс-минус». Минтюков провёл на площадке 23 минуты 58 секунд, сделал один бросок и провёл силовых приёма. Любушкин сыграл 18 минут 9 секунд. На его счету один бросок и три «хита».
«Аризона» вышла на третье место в Западной конференции с шестью очками в пяти матчах. У «Анахайма» два очка после четырёх игр.
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