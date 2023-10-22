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«Аризона» победила «Анахайм» в первом для «Койотс» домашнем матче нового сезона

«Аризона» победила «Анахайм» в первом для «Койотс» домашнем матче нового сезона
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В Глендейле на стадионе «Хила Ривер-Арена» закончился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» победили «Анахайм Дакс» со счётом 2:1. Для «койотов» это был первый домашний поединок в сезоне-2023/2024.

В составе «Аризоны» голы забили Джейсон Цукер и Клейтон Келлер. У «Анахайма» отличился Фрэнк Ватрано.

В составе «Дакс» в матче принимали участие два российских защитника Павел Минтюков и Илья Любушкин. Оба получили по «0» по системе «плюс-минус». Минтюков провёл на площадке 23 минуты 58 секунд, сделал один бросок и провёл силовых приёма. Любушкин сыграл 18 минут 9 секунд. На его счету один бросок и три «хита».

«Аризона» вышла на третье место в Западной конференции с шестью очками в пяти матчах. У «Анахайма» два очка после четырёх игр.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2023, суббота. 23:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Цукер (Вялимяки, Маччелли) – 17:41 (pp)     2:0 Келлер (Шмальц, Дурзи) – 34:01     2:1 Ватрано – 47:46 (pp)    
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