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Кучеров забросил две шайбы в ворота Самсонова в первом периоде, голкипер был заменён

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Торонто Мэйпл Лифс».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев. В составе «Тампы» дубль оформил российский нападающий Никита Кучеров и ещё одну шайбу забросил Алекс Барре-Буле. Также на счету Кучерова результативная передача.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Отметим, в воротах «Торонто» в этот момент находился россиянин Илья Самсонов, который был заменён после третьего пропущенного гола. Место в воротах занял американец Джозеф Уолл.

В нынешнем сезоне НХЛ «Тампа» одержала две победы и потерпела три поражения. «Торонто», в свою очередь, одержал две победы и потерпел два поражения.