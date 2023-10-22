Овечкин создал отличный голевой момент для Манты, тот не смог переиграть вратаря

В эти минуты в Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. В первом периоде российский нападающий «Вашингтона» создал голевой момент для Энтони Манты, однако, американец не смог переиграть голкипера.

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Напомним, свой единственный на данный момент гол «Монреаль» забил, воспользовавшись удалением Овечкина.

Напомним, «Монреаль» за первые три матча сезона одержал одну победу и потерпел два поражения. На счету «Вашингтона» также два поражения и одна победа. «Монреаль» на данный момент занимает 14-е место Восточной конференции НХЛ. «Вашингтон» занимает 15-е место.