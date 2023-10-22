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Реакция болельщиков «Чикаго» на первый гол Бедарда на домашнем льду

Реакция болельщиков «Чикаго» на первый гол Бедарда на домашнем льду
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Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард забил гол в ворота «Вегас Голден Найтс» на 2-й минуте матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Он реализовал большинство с передачи Тейлора Холла.

Игра проходит в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр». Для первого номера драфта НХЛ 2023 года Бедарда эта заброшенная шайба стала первой на домашнем льду. До этого канадец забил один гол в ворота «Бостон Брюинз» в гостевом поединке 12 октября. Также на его счету в пяти прошедших матчах были две голевые передачи.

Первый период матча «Чикаго Блэкхоукс» — «Вегас Голден Найтс» закончился со счётом 1:1. У гостей отличился Вильям Карлссон. «Чикаго» сейчас занимает 10-е место в Западной конференции, а «Вегас» — первое.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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