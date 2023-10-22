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Три очка Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче «Торонто»

Три очка Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче «Торонто»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со 4:3.

В составе «Торонто» забивали Вильям Нюландер, Мэтт Нис (дважды) и Джон Таварес. Российский голкипер Илья Самсонов был заменён после первого периода.

В составе «Тампы» дубль оформил российский нападающий Никита Кучеров и ещё один гол забил Алекс Барре-Буле. Также на счету Кучерова результативная передача. Защитник Михаил Сергачёв также записал в свой актив результативную передачу.

Таким образом, «Тампа» потерпела четвёртое поражение за последние пять матчей. «Торонто», в свою очередь, одержал первую победу после двух поражений кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 4
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Нюландер (Нис, Таварес) – 04:16     1:1 Кучеров (Пойнт, Хедман) – 06:26 (pp)     2:1 Барре-Буле (Кучеров, Пойнт) – 10:04     3:1 Кучеров (Сергачёв, Стэмкос) – 13:29 (pp)     3:2 Нис (Доми) – 52:11     3:3 Нис (Доми, Кемпф) – 54:33     3:4 Таварес (Нюландер, Клингберг) – 64:05    
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