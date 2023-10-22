Три очка Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче «Торонто»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со 4:3.
В составе «Торонто» забивали Вильям Нюландер, Мэтт Нис (дважды) и Джон Таварес. Российский голкипер Илья Самсонов был заменён после первого периода.
В составе «Тампы» дубль оформил российский нападающий Никита Кучеров и ещё один гол забил Алекс Барре-Буле. Также на счету Кучерова результативная передача. Защитник Михаил Сергачёв также записал в свой актив результативную передачу.
Таким образом, «Тампа» потерпела четвёртое поражение за последние пять матчей. «Торонто», в свою очередь, одержал первую победу после двух поражений кряду.
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