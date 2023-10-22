Овечкин во второй раз за карьеру в НХЛ не забил в первых четырёх матчах сезона

Сегодня, 22 октября, «Вашингтон Кэпиталз» проиграл в гостях «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Белл-центр» завершилась со счётом 2:3 (0:1, 0:1, 2:0, 0:1 – ОТ).

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин не забивает четвертый матч подряд на старте сезона НХЛ. В двух играх 38-летний хоккеист ни разу не попал в створ ворот соперника.

У Овечкина это второй подобный случай за карьеру. Первый случился в сезоне-2012/2013, который начался только в январе 2013-го из-за локаута. Тогда нападающий смог отличиться только в пятом матче чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:2).

Овечкин дебютировал в НХЛ в сезоне-2005/2006 в матче с «Коламбус Блю Джекетс». В том матче молодой нападающий отличился двумя заброшенными шайбами.

После четырех матчей «Вашингтон» занимает последнее 16 место в Восточной конференции с 3 очками. Лидирует в таблице «Детройт Ред Уингз» (8 очков).

В следующем матче «столичные» примут на своей площадке «Торонто Мэйпл Лифс».