Яркие эмоции Овечкина после второго гола «Вашингтона» в матче с «Монреалем»

Сегодня, 22 октября, «Вашингтон Кэпиталз» проиграл в гостях «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Белл-центр» завершилась со счётом 2:3 (0:1, 0:1, 2:0, 0:1 – ОТ).

После второй забитой шайбы «столичный», которая позволила команде отыграться и перевести игру в овертайм, российский нападающий Александр Овечкин эмоционально отпраздновал гол команды. 38-летний хоккеист поднял руки и радостно закричал, прокатившись на одной ноге.

После четырех матчей «Вашингтон» занимает последнее 16 место в Восточной конференции с 3 очками (три поражения и победа). Лидирует в таблице «Детройт Ред Уингз» (8 очков).

В следующем матче «столичные» примут на своей площадке «Торонто Мэйпл Лифс».