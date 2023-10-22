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Яркие эмоции Овечкина после второго гола «Вашингтона» в матче с «Монреалем»

Яркие эмоции Овечкина после второго гола «Вашингтона» в матче с «Монреалем»
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Сегодня, 22 октября, «Вашингтон Кэпиталз» проиграл в гостях «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Белл-центр» завершилась со счётом 2:3 (0:1, 0:1, 2:0, 0:1 – ОТ).

После второй забитой шайбы «столичный», которая позволила команде отыграться и перевести игру в овертайм, российский нападающий Александр Овечкин эмоционально отпраздновал гол команды. 38-летний хоккеист поднял руки и радостно закричал, прокатившись на одной ноге.

После четырех матчей «Вашингтон» занимает последнее 16 место в Восточной конференции с 3 очками (три поражения и победа). Лидирует в таблице «Детройт Ред Уингз» (8 очков).

В следующем матче «столичные» примут на своей площадке «Торонто Мэйпл Лифс».

НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Монахан (Судзуки, Кофилд) – 18:55 (pp)     2:0 Галлахер (Монахан, Пирсон) – 29:50     2:1 Строум (Овечкин, Филлипс) – 51:25     2:2 Строум (Кузнецов, Карлсон) – 57:59     3:2 Кофилд (Судзуки, Мэтисон) – 60:47    
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