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«Вегас Голден Найтс» выиграл шестой матч подряд на старте сезона НХЛ

Сегодня, 22 октября, «Вегас Голден Найтс» в гостях обыграл «Чикаго Блэкхоус» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 5:3 (1:1, 1:1, 3:1).

В составе «Чикаго» заброшенными шайбами отметились канадские нападающие Коннор Бедард, Рис Джонсон и Кори Перри.

За «Вегас» отличились Вильям Карлссон, Джонатан Маршессо, Николя Руа, Марк Стоун и Пол Коттер. Российский нападающий Илья Барбашёв принимал участие в матче, но результативными действиями не отметился.

После пяти сыгранных матчей «индейцы» занимают 11 место с четырьмя очками в Западной конференции. Лидирует в таблице «Вегас», набравший 10 очков в пяти матчах.

В следующем матче «Чикаго» сыграет с «Бостон Брюинз», а «Вегас» примет «Филадельфию Флайерз».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь