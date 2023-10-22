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«Вегас Голден Найтс» выиграл шестой матч подряд на старте сезона НХЛ

«Вегас Голден Найтс» выиграл шестой матч подряд на старте сезона НХЛ
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Сегодня, 22 октября, «Вегас Голден Найтс» в гостях обыграл «Чикаго Блэкхоус» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 5:3 (1:1, 1:1, 3:1).

В составе «Чикаго» заброшенными шайбами отметились канадские нападающие Коннор Бедард, Рис Джонсон и Кори Перри.

За «Вегас» отличились Вильям Карлссон, Джонатан Маршессо, Николя Руа, Марк Стоун и Пол Коттер. Российский нападающий Илья Барбашёв принимал участие в матче, но результативными действиями не отметился.

После пяти сыгранных матчей «индейцы» занимают 11 место с четырьмя очками в Западной конференции. Лидирует в таблице «Вегас», набравший 10 очков в пяти матчах.

В следующем матче «Чикаго» сыграет с «Бостон Брюинз», а «Вегас» примет «Филадельфию Флайерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Бедард (Холл) – 01:30 (pp)     1:1 Карлссон (Коттер, Корчак) – 04:05 (pp)     1:2 Маршессо (Айкел, Теодор) – 27:30     2:2 Джонсон (Мёрфи, Донато) – 28:50     2:3 Руа (Колесар, Макнэбб) – 40:13     2:4 Стоун (Амадио, Стивенсон) – 53:47     2:5 Коттер (Амадио, Мартинес) – 56:09 (pp)     3:5 Перри (Фолиньо, Корчински) – 59:45    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь

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