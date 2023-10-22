«Вегас Голден Найтс» выиграл шестой матч подряд на старте сезона НХЛ

Сегодня, 22 октября, «Вегас Голден Найтс» в гостях обыграл «Чикаго Блэкхоус» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 5:3 (1:1, 1:1, 3:1).
В составе «Чикаго» заброшенными шайбами отметились канадские нападающие Коннор Бедард, Рис Джонсон и Кори Перри.
За «Вегас» отличились Вильям Карлссон, Джонатан Маршессо, Николя Руа, Марк Стоун и Пол Коттер. Российский нападающий Илья Барбашёв принимал участие в матче, но результативными действиями не отметился.
После пяти сыгранных матчей «индейцы» занимают 11 место с четырьмя очками в Западной конференции. Лидирует в таблице «Вегас», набравший 10 очков в пяти матчах.
В следующем матче «Чикаго» сыграет с «Бостон Брюинз», а «Вегас» примет «Филадельфию Флайерз».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь
- 22 октября 2023
-
07:01
-
06:45
-
06:24
-
06:05
-
05:50
-
05:34
-
05:22
-
05:02
-
04:57
-
04:52
-
04:45
-
04:20
-
04:09
-
03:25
-
03:13
-
03:03
-
02:28
-
01:38
-
01:00
-
00:17
- 21 октября 2023
-
23:58
-
23:58
-
23:49
-
23:25
-
23:13
-
22:57
-
22:55
-
22:41
-
22:34
-
22:16
-
21:58
-
21:38
-
21:18
-
20:58
-
20:37