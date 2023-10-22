Гол Джека Рословича помог «Коламбусу» обыграть «Миннесоту» со счётом 5:4

Сегодня, 22 октября, «Коламбус Блю Джекетс» в гостях обыграл «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Эксел Энерджи-центр» завершилась со счётом 5:4 (1:0, 1:2, 2:2, 1:0 — ОТ).
В составе «Миннесоты» заброшенными шайбами отметились Дакота Мирмис, Матс Цуккарелло, Юнас Бродин, Юнай Бродин Маркус Юханссон. Российский нападающий Кирилл Капризов принял участие в матче, но результативными действиями не отметился.
За «Коламбус» отличились Джастин Дэнфорт, Кент Джонсон, Бун Дженнер, Адам Фантилли, а также Джек Рослович.
После четырёх матчей «Коламбус» занимает 12 место с четырьмя очками в Восточной конференции. «Миннесота» расположилась на 10 строчке Западной конференции, набрав четыре очка в четырёх матчах.
Следующий матч «Миннесота» проведёт с «Эдмонтон Ойлерз», «Коламбус» сыграет с «Анахайм Дакс».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь
- 22 октября 2023
-
07:01
-
06:45
-
06:24
-
06:05
-
05:50
-
05:34
-
05:22
-
05:02
-
04:57
-
04:52
-
04:45
-
04:20
-
04:09
-
03:25
-
03:13
-
03:03
-
02:28
-
01:38
-
01:00
-
00:17
- 21 октября 2023
-
23:58
-
23:58
-
23:49
-
23:25
-
23:13
-
22:57
-
22:55
-
22:41
-
22:34
-
22:16
-
21:58
-
21:38
-
21:18
-
20:58
-
20:37