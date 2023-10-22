Гол Джека Рословича помог «Коламбусу» обыграть «Миннесоту» со счётом 5:4

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Сегодня, 22 октября, «Коламбус Блю Джекетс» в гостях обыграл «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Эксел Энерджи-центр» завершилась со счётом 5:4 (1:0, 1:2, 2:2, 1:0 — ОТ).

В составе «Миннесоты» заброшенными шайбами отметились Дакота Мирмис, Матс Цуккарелло, Юнас Бродин, Юнай Бродин Маркус Юханссон. Российский нападающий Кирилл Капризов принял участие в матче, но результативными действиями не отметился.

За «Коламбус» отличились Джастин Дэнфорт, Кент Джонсон, Бун Дженнер, Адам Фантилли, а также Джек Рослович.

После четырёх матчей «Коламбус» занимает 12 место с четырьмя очками в Восточной конференции. «Миннесота» расположилась на 10 строчке Западной конференции, набрав четыре очка в четырёх матчах.

Следующий матч «Миннесота» проведёт с «Эдмонтон Ойлерз», «Коламбус» сыграет с «Анахайм Дакс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь